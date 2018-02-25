2018-02-25T15:35:31+03:00
Спорт

Захарова: чем больше запрещают русским на Олимпиаде, тем сильнее самосознание россиян

Представитель МИД РФ прокомментировала победу наших хоккеистов в Пхенчхане
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 25 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу российских хоккеистов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Как отметила дипломат, чем больше запрещают русским на Олимпиаде, тем сильнее становится самосознание россиян.

«Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последний день Олимпиады-2018 сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золотые медали. В финале наши спортсмены сразилась с командой из Германии и смогла победить со счетом 4:3. Победную шайбу в ворота немцев забил молодой хоккеист Кирилл Капризов.

Стоит отметить, из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) запретить России участвовать в Играх 2018 года наши хоккеисты выступали в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

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