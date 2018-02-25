2018-02-25T15:55:48+03:00
Спорт

Володин: победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 войдет в историю

Председатель Госдумы поздравил наших спортсменов с олимпийским золотом
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 25 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских хоккеистов с победой на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. По его мнению, финальный матч, в котором встретились сборные РФ и Германии, войдет в историю Олимпийского движения.

«Поздравляю нашу команду с замечательной победой в финале хоккейного турнира в Пхенчхане. Уверен, эта игра станет одной из ярких страниц Олимпиады-2018 и войдет в историю Олимпийского движения», - приводит слова председателя нижней палаты российского парламента ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, - в последний день Олимпиады-2018 - российские хоккеисты впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами. В финале наши спортсмены сразилась с командой из Германии и смогла победить со счетом 4:3.

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