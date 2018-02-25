2018-02-25T16:07:32+03:00
Спорт

Олимпиада-2018 в Пхенчхане объявлена закрытой

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас БахПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас БахФото: REUTERS
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В воскресенье, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане завершилась XXIII зимняя Олимпиада. Об этом на торжественной церемонии закрытия Игр объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

При этом глава МОК напомнил, что следующая зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2022 года в Пекине.

«Теперь я обязан объявить Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане закрытыми. И призываю всех собраться через четыре года в Пекине, чтобы отметить 24-ю зимнюю Олимпиаду», - сказал Бах.

Стоит отметить, что в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018 победила сборная Норвегии, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. Российские же спортсмены смогли взять в общей сложности 17 наград – две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Таким образом, мы заняли 13-е место в общем зачете.

Следите за онлайн-трансляцией церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане на сайте kp.ru.

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