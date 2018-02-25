2018-02-25T16:40:50+03:00
Политика

Путин пообещал Меркель и Макрону продолжить борьбу с террористами

Лидеры трех стран обсудили ситуацию в Сирии
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Франции и ГерманииВладимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Франции и ГерманииФото: REUTERS
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Владимир Путин обсудил по телефону с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель ситуацию в Сирии и в частности в Восточной Гуте. Европейские и американские дипломаты в последние дни как один призывали Россию повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили операцию против террористов в пригороде Дамаска. Президент России проинформировал президента Франции и и.о. канцлера Германии о «практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии».

И обратил особое внимание, что приостановка военных действий согласно резолюции Совбеза ООН не распространяется на операции против террористических группировок. То есть терроризирующих сирийскую столицу минометными обстрелами боевиков продолжат уничтожать.

Лидеры договорились об активизации обмена информацией по ситуации в Сирии по различным каналам.

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