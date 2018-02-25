В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

25 Февр. 16:45 2018-02-25T16:45:12+03:00

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В воскресенье, 25 февраля, стало известно, что на Байковом кладбище в Киеве осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки. По словам главы Национального союза писателей незалежной Михаила Сидоржевского, от бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, «остались лишь металлические штыри».

«25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе», - написал Сидоржевский на своей странице в Facebook.

Также он сообщил о том, что союз писателей Украины уже написал заявление в правоохранительные органы с требованием провести расследование данного акта вандализма. Кроме того, организация намерена в ближайшее время обратиться в министерство культуры незалежной с ходатайством о восстановлении памятника.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале во Львове радикалы разгромили Монумент Славы советским воинам. Вандалы разбили плиты, а вместо надписи «победителям над нацизмом» оставили свои автографы.