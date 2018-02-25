2018-02-25T17:21:47+03:00
Спорт

Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»

По словам спортсмена, россияне «хладнокровно воспользовались» ситуацией
Дарья ИВАШКИНА
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Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкий хоккеист Янник Зайденберг рассказал, почему, по его мнению, сборная Германии не смогла завоевать золотые медали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Так, он объяснил поражение своей команды «толчком в спину», в результате которого россияне оказались в большинстве: против четырех немецких спортсменов играли пять российских.

«У российских ворот шла борьба. Мне в спину провели силовой приём, и у меня упал шлем, после чего я был вынужден покинуть лёд. После этого россияне на короткое время оказались в большинстве 5-4 и хладнокровно этим воспользовались», - сказал Зайденберг в интервью Focus.

Между тем, как признался немец, все обиды уже забыты, и сборная ФРГ гордится своими серебряными медалями.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, - в последний день Олимпиады-2018 - российские хоккеисты впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами. В финале наши спортсмены сразилась с командой из Германии и смогла победить со счетом 4:3.

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