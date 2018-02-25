2018-02-25T18:55:47+03:00
Москва

В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» из-за угрозы взрыва

Из торгового центра вывели около четырех тысяч человек
Дарья ИВАШКИНА
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Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании торгового центра «Охотный ряд» в МосквеНеизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании торгового центра «Охотный ряд» в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 25 февраля, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании торгового центра «Охотный ряд» в Москве. В связи с этим было решено эвакуировать всех посетителей и персонал ТЦ. Как уточнил журналистам источник в экстренных службах города, в результате на улицу пришлось выводить около четырех тысяч человек.

«После звонка с угрозой взрыва в торговом центре «Охотный ряд» по адресу Манежная площадь, дом 1, строение 2 эвакуировали около четырех тысяч человек», - сказал собеседник РИА Новости, добавив, что в настоящее время правоохранители проверяют все помещения торгового центра.

Между тем, по другим данным, около 18:00 мск стражи порядка начали проверять информацию об угрозе взрыва на станции метро «Охотный Ряд» и в Центральном Манеже.

Отметим, ТЦ «Охотный ряд» «минируют» уже далеко не в первый раз. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 7 октября людей из торгового центра эвакуировали дважды за сутки.

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