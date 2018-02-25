Захарова в шутку назвала американских комиков авторами заявлений США

25 Февр. 19:15 2018-02-25T19:15:59+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдвинутые США в отношении 13 россиян обвинения в попытке «вмешательства» в американские выборы. Так, дипломат в шутку предположила, что за антироссийскими решениями и заявлениями Соединенных Штатов стоят популярные комики.

«У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть Джим Керри. <…> Это действительно очень смешно - обвинить во влиянии на американские выборы 13 россиян из действующей легальной компании и всерьез это обсуждать в качестве полученных доказательств», - сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия 1».

По мнению представителя внешнеполитического ведомства РФ, своими решениями и действиями США демонстрируют политический кризис в стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 февраля Минюст Соединенных Штатов официально обвинил 13 граждан РФ во «вмешательстве» в выборы, которые прошли в Америке в ноябре 2016 года.