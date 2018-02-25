2018-02-25T19:34:36+03:00
В мире

СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию

По некоторым данным, глава Чечни и председатель СКР попали в латвийский «список Магнитского»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 25 февраля, в западных СМИ появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попали в латвийский «список Магнитского». Таким образом, теперь им обоим запрещен въезд в прибалтийскую республику.

Кроме того, по некоторым данным, в черном списке также оказались депутат Госдумы Андрей Луговой и заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, передает Delfi.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее латвийский парламент утвердил аналог американского «закона Магнитского», предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, каким-то образом причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как стало известно ранее, в латвийский санкционный список попали в общей сложности 49 человек.

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