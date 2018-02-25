2018-02-25T19:54:06+03:00
Политика

Песков рассказал о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами

По словам представителя Кремля, осталось только согласовать графики спортсменов
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с российскими призерами Олимпиады-2018. Как подчеркнул пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков, чтобы эта встреча состоялась, остается только согласовать графики спортсменов.

«Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что встреча Путина с олимпийцами пройдет в ближайшую среду, 28 февраля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. На этой Олимпиаде нашим атлетам удалось завоевать в общей сложности 17 наград. Таким образом, в общекомандном медальном зачете сборная России заняла 13-е место.

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