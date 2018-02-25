Захарова объяснила интерес США к выборам в России

25 Февр. 20:18 2018-02-25T20:19:54+03:00

Как отметила дипломат, в мире нет такого региона, во внутренние дела которого Вашингтон не пытался бы вмешаться

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему США так интересны выборы президента РФ, которые запланированы на 18 марта. По ее словам, Вашингтон пытается вмешаться в президентскую избирательную кампанию, в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих США.

«Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала», - сказала дипломат в эфире НТВ.

Второй момент, как считает Захарова, это традиционная вовлеченность Соединенных Штатов во внутренние процессы по всему миру. При этом представитель внешнеполитического ведомства нашей страны заметила, что, с точки зрения Вашингтона, правила невмешательства во внутреннюю политику и жизнь других государств работают для всех, кроме «одной исключительной страны» - США.

«Второй момент - это привычная и традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. То есть нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть», - подчеркнула дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце января Мария Захарова пообещала, что Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018.