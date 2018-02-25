Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде-2018

25 Февр. 20:36 2018-02-25T20:36:20+03:00

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Российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил сборную РФ по хоккею с победой на XXIII зимних Олимпийских играх, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане.

«Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!» - написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 февраля, сборная Россия по хоккею обыграла в финальном матче Олимпиады-2018 команду из Германии и впервые за 26 лет выиграла олимпийское золото. Наши спортсмены победили немцев со счетом 4:3. Причем победную шайбу в ворота противников забил молодой хоккеист Кирилл Капризов.

Стоит отметить, что до этого наши спортсмены выигрывали золотые олимпийские медали в 1992 году в Альбервиле, да и то в составе сборной СНГ.

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