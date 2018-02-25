В Турции заявили, что резолюция о гуманитарной паузе в Сирии не коснется операции в Африне

25 Февр. 20:56 2018-02-25T20:56:44+03:00

Как отметил вице-премьер страны, принятый Совбезом ООН документ не распространяется на террористические группировки

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В Турции прокомментировали принятую в минувшую субботу, 24 февраля, резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в Сирии.

Как заявил вице-премьер республики Бекир Боздаг, решение СБ никак не повлияют на турецкую военную операцию в Африне. Как пояснил политик, операция «Оливковая ветвь» проводится против «террористов», а значит, перемирие на нее не распространяется.

«Не может быть и речи, что решение СБ ООН повлияет на операцию», - приводит слова Боздага РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу после долгих споров и отсрочек Совбез ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии. Документ предусматривает режим прекращения огня на 30 дней. При этом в нем оговаривается, что перемирие не распространяется на военные операции против террористических организаций.

Стоит отметить, что Турция проводит в Африне операцию против курдов, которых в Анкаре считают террористами.