В Турции заявили, что резолюция о гуманитарной паузе в Сирии не коснется операции в Африне
В Турции прокомментировали принятую в минувшую субботу, 24 февраля, резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в Сирии.
Как заявил вице-премьер республики Бекир Боздаг, решение СБ никак не повлияют на турецкую военную операцию в Африне. Как пояснил политик, операция «Оливковая ветвь» проводится против «террористов», а значит, перемирие на нее не распространяется.
«Не может быть и речи, что решение СБ ООН повлияет на операцию», - приводит слова Боздага РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу после долгих споров и отсрочек Совбез ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии. Документ предусматривает режим прекращения огня на 30 дней. При этом в нем оговаривается, что перемирие не распространяется на военные операции против террористических организаций.
Стоит отметить, что Турция проводит в Африне операцию против курдов, которых в Анкаре считают террористами.
Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»