Угроза взрыва в ТЦ «Охотный ряд» не подтвердилась

25 Февр. 21:11 2018-02-25T21:11:25+03:00

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В воскресенье, 25 февраля, правоохранители тщательно обследовали все помещения торгового центра «Охотный ряд» в Москве, откуда после анонимного звонка о «минировании» были эвакуированы почти четыре тысячи человек. Однако никаких взрывных устройств стражи порядка там так и не нашли.

Таким образом, как подчеркнули в экстренных службах столицы, тревога оказалась ложной. «Взрывное устройство не найдено. Угроза взрыва снята», - сказал источник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в торговом центре «Охотный ряд», расположенном по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2. После этого правоохранители эвакуировали из ТЦ всех посетителей и персонал, а затем приступили к тщательной проверке всех помещений.