Путин поручил обеспечить школьникам «Билет в будущее»

25 Февр. 21:32 2018-02-25T21:32:26+03:00

Все необходимые для реализации этого проекта документы ведомства должны принять до 30 марта

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В воскресенье, 25 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник», состоявшейся 14 февраля.

В частности, глава нашего государства попросил правительство обеспечить реализацию с 2018 года проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Как уточняется на сайте Кремля, все необходимые для этого документы ведомства должны принять до 30 марта.

При этом объем финансирования проекта должен составить один миллиард рублей, а число его участников - не менее 100 тысяч школьников.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля российский лидер встретился с участниками форума «Наставник» в резиденции Ново-Огарево. Тогда Путин признался, что у него есть мысль создать проект для старших школьников от шестого до десятого класса.