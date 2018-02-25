2018-02-25T22:18:33+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее

Эпицентр мощного подземного толчка находился в 82-х километрах от города Поргера
Дарья ИВАШКИНА
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой ГвинееЗемлетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой ГвинееФото: "КП" Архив
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В воскресенье вечером, 25 февраля, стало известно о мощном землетрясении на территории Папуа - Новой Гвинеи. Как выяснилось, подземный толчок магнитудой 7,5 был зафиксирован на востоке острова Новая Гвинея.

Эпицентр стихии находился в 96-ти километрах к западу от города Менди с населением свыше 26 тысяч человек и в 82-х километрах к северу-западу от населенного пункта Поргера, а очаг залегал на глубине более 30 километров, сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Между тем никаких данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Отметим, Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого «тихоокеанского огненного кольца» - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года там также произошло мощное землетрясение. Тогда магнитуда подземных толчков составила 6,6.

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