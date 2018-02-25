Пять террористических группировок создали единый центр руководства в Восточной Гуте
В воскресенье, 25 февраля, в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что ситуация в Восточной Гуте в настоящее время продолжает накаляться.
Так, пять незаконных вооруженных формирований создали там единый центр руководства. В частности, речь идет о таких запрещенных в России террористических группировках, как «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам».
«В данном анклаве вооруженными формированиями "Джейш аль-Ислам", "Джабхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма" создан единый центр руководства действиями группировок», - цитирует сообщение центра телеканал RT.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии для обеспечения доставки гуманитарной помощи в том числе в район Восточной Гуты. Между тем принятая резолюция не распространяется на боевые действия против запрещенных террористических группировок.
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