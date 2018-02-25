2018-02-25T23:16:49+03:00
В мире

Мишель Обама выпустит в ноябре свои мемуары

Первая леди поедет в рекламный тур по США и всему миру после выхода книги
Юлия ДИВЕЕВА
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Барак и Мишель Обама на инаугурации Дональда ТрампаБарак и Мишель Обама на инаугурации Дональда ТрампаФото: REUTERS
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Бывшая первая леди США Мишель Обама выпустит осенью этого года свои мемуары. Официальные продажи книги стартуют 13 ноября. Об этом в воскресенье сообщили официальные представители супруги 44-го президента США.

Уже известно, что книга под названием «Становление» (Becoming) выйдет сразу на 24 языках мира. В ней Мишель Обама рассказывает о своих корнях и о том, «как маленькая девочка из района Саут-Сайд в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других», говорится в распространенном заявлении.

«Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать», - подчеркнула она.

Как сообщил американский издательский дом Crown Publishing Group, стоить один экземпляр книги будет 32,5 доллара, а ее электронная версия обойдется читателям около 15 долларов.

Экс-первая леди запланировала тур по США и другим странам в поддержку своей книги сразу после ее выхода.

Напомним, Мишель Обама была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж демократ Барак Обама занимал пост президента США. Супруги женаты уже 26 лет.

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