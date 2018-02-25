2018-02-25T23:38:36+03:00
Происшествия

В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв

На месте работают спасатели и полиция [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Взрыв в городе Лестер в Великобритании. Фото: twitter.com/KnappsterKnappВзрыв в городе Лестер в Великобритании. Фото: twitter.com/KnappsterKnappФото: СОЦСЕТИ
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Мощный взрыв прогремел в воскресенье в городе Лестер, расположенном в графстве Лестершир в центральной части Великобритании. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в 19:19 по местному времени (22:19 мск) на Хинкли-роуд.

Взрыв в британском городе Лестер.Leicester Media on Twitter

«Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия», — говорится в сообщении в официальном Тwitter полиции города.

Сильный взрыв и пожар в английском городе Лестер.Leicester explosion: Shop and home flattened in building collapse as police declare "major incident" and fire crew rush to scene We'll be bringing you the very latest updates, pictures and video on this breaking news story Leicester fire: Emergency services rush to scene of 'massive explosion' as police declare "major incident" #explosion on #hinckleyroad in #leicester.

Напомним, сайт kp.ru рассказывало взрыве в лондонском метро в сентябре 2017 года. В последних вагонах поезда сработало самодельное взрывное устройство, представляющее собой большой полиэтиленовый пакет с набитым проводами пластиковым ведром внутри. Большинство пострадавших получили ожоги.

Кроме того, люди пострадали из-за паники на станции "Парсон Грин", где произошло ЧП. После взрыва началась сильная давка. Всего пострадали 29 человек, в том числе дети.

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