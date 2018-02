В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в городе Лестер, расположенном в графстве Лестершир в центральной части Великобритании. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в 19:19 по местному времени (22:19 мск) на Хинкли-роуд.

«Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия», — говорится в сообщении в официальном Тwitter полиции города.

Сильный взрыв и пожар в английском городе Лестер.Leicester explosion: Shop and home flattened in building collapse as police declare "major incident" and fire crew rush to scene We'll be bringing you the very latest updates, pictures and video on this breaking news story Leicester fire: Emergency services rush to scene of 'massive explosion' as police declare "major incident" #explosion on #hinckleyroad in #leicester.