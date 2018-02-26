Взрыв в британском городе Лестер полностью разрушил двухэтажное здание

СЕГОДНЯ 00:32 2018-02-26T00:44:44+03:00

На месте ЧП начался крупный пожар, в ликвидации которого участвуют шесть пожарных расчетов [фото]

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В результате взрыва в городе Лестер в Великобритании было полностью разрушено двухэтажное здание, в котором находился супермаркет. После взрыва на месте начался сильный пожар. По последним данным, четыре человека были госпитализированы с места ЧП.

На место прибыли шесть пожарных расчетов, которые пытают локализовать и ликвидировать огонь. При этом спасатели ведут поиски под обломками здания людей. Как пояснили в пожарно-спасательной службе графства Лестершир, до сих пор неизвестно, мог ли кто-нибудь оказаться под руинами, пишет газета Daily Mail.

Взрыв в британском городе Лестер.Leicester Media on Twitter

Полиция эвакуировали около 60 близлежащих домов, район ЧП оцеплен. По сообщениям местных жителей в соцсетях, взрыв произошел в польском магазине, который располагался на первом этаже здания, а на втором находились жилые помещения.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в воскресенье в городе Лестер прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в 19:19 по местному времени (22:19 мск) на Хинкли-роуд. Полиция попросила жителей города держаться пока подальше от пылающего здания.

Разрушенный взрывом магазин в Лестере. Фото: Andrei Volkov/ twitter.com/@avvsquaredФото: СОЦСЕТИ