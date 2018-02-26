2018-02-26T01:19:37+03:00
Политика

Лавров обсудит с главой МИД Португалии Украину, Сирию и отношения РФ с НАТО

Также министры в понедельник в Москве проведут переговоры по вопросам двусторонних отношений
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В понедельник состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Португалии Аугушту Сантуша Силвы, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений, наметят пути дальнейшего развития российско-португальских отношений.

«Важной составной частью переговоров станет оценка текущего состояния отношений России с Евросоюзом и НАТО», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Также министры подробно обсудят темы международной повестки дня, в частности ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии, а также по некоторым проблемам в Африке.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Лавров на прошлой неделе назвал расширение НАТО ошибкой, угрожающей стабильности в Европе. Глва МИД считает, что данный процесс хоть не представляет опасности для России, однако, не обеспечивает безопасности в регионе.

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