2018-02-26T01:35:10+03:00
Политика

Кадыров не собирается ехать в Латвию в ближайшие 30 лет

Запрет на въезд в страну никак не отразится на работе главы Чечни
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: СОЦСЕТИ
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Запрет на въезд в Латвию не имеет значения для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, покстольку он не планирует в ближайшие 30 лет посещать Латвию. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Кадыров и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попали в латвийский «список Магнитского», и теперь им запрещен въезд в прибалтийскую республику.

«Не буду говорить язвительно, скажу спокойно: конечно, никакого значения этот запрет не имеет для главы Чечни, которого совершенно не волнует очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО», - заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он подчеркнул, что глава республики предпочитает заниматься решением проблем в своем регионе, и запреты латвийских властей для него ничего не значат.

«Мы с сожалением относимся к тому, что пытается сейчас выразить Латвийская республика. Жаль, прекрасная страна, хорошая столица», - цитирует ТАСС слова Умарова.

Напомним, 22 февраля, министерство иностранных дел Латвии объявило о запрете на въезд в страну 49 иностранным гражданам - фигурантам «списка Магнитского». Ранее парламент прибалтийского государства утвердил аналог американского «закона Магнитского», предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.

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