2018-02-26T09:18:19+03:00
В мире

МИД Финляндии отозвал консула в Барселоне по требованию Испании

Мадрид обвинил Альберта Гинджуема Эгидона в несоблюдении нейтралитета
Юлия ДИВЕЕВА
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Финляндия отозвала своего консула из КаталонииФинляндия отозвала своего консула из КаталонииФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Финляндии отозвало почетного консула в Барселоне Альберта Гинджуема Эгидона. Об этом сообщили в пресс-службе финского внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что решение принято по требованию правительства Испании, которое заявило об утрате доверия к Эгидону из-за его «ненадлежащего поведения».

«Испания считает, что он действовал ненадлежащим образом. Министерство иностранных дел запросило дополнительные разъяснения, но до сих пор мы не получили ответа»,— отметила официальный представитель финского МИД Мейра Паппи в интервью газете Helsingin Sanomat

В ведомстве считают, что ненадлежащее поведение консула связано с вопросом независимости Каталонии, а именно, с сохранением его нейтралитета. Паппи подчеркнула, что Финляндия без промедлений выполнила требование Мадрида.

Напомним, в прошлом году сайт kp.ru рассказывал, что руководители Каталонии подписали декларацию о независимости автономии. Первыми свои подписи под документом поставили премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и спикер парламента Карме Форкадель. В ответ правительство Испании привело в действие 155-ю статью Конституциии ограничило самоуправление Каталонии.

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