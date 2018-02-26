В результате взрыва в английском Лестере шесть человек попали в больницу

СЕГОДНЯ 03:03 2018-02-26T03:03:25+03:00

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После взрыва в городе Лестер в Великобритании были госпитализированы шесть пострадавших, причем двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении полиции графства Лестершир.

«Предприятия и дома в непосредственной близости были эвакуированы, а пострадавшие были доставлены в полицейский участок Хинкли-роуд в качестве временной меры. Совместное расследование причины взрыва ведут полиция и пожарно-спасательная служба Лестершира», - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что пока ничто не указывает на то, что взрыв стал следствием террористического акта. В пресс-службе попросили СМИ и общественность «не спекулировать обстоятельствами, связанными с инцидентом», пишет Daily Mail.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в воскресенье в городе Лестер прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в 19:19 по местному времени (22:19 мск) на Хинкли-роуд. В результате полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазинчик, а на втором - жилые помещения. После взрыва начался сильный пожар. Полиция эвакуировали около 60 близлежащих домов, район ЧП оцеплен. С огнем борются шесть пожарных расчетов.