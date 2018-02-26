Рогозин: Президент Путин подписал новую госпрограмму вооружения

СЕГОДНЯ 03:39 2018-02-26T03:39:10+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружения (ГПВ). Об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин.

По его словам, программа должна была быть принята еще в 2016 году, но из-за падения цен на нефть и валютных скачков в 2014 году «финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз».

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение», отметил Рогозин в интервью газете «Коммерсант».

Вице-премьер отметил, что в последние месяцы проект ГПВ корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. Оружие и техника, а также эффективность боевого применения новых систем в экстремальных условиях получили комплексную оценку.

«Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой ГПВ», пояснил Рогозин.