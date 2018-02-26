Власти Иерусалима требуют с церквей $185 млн в виде налога
Христианские церкви задолжали Иерусалиму 650 миллионов шекелей (более 185 миллионов долларов) в качестве налога за принадлежащие им коммерческие площади. Об этом сообщил мэр израильской столицы Нир Баркат.
«Мы больше не будем требовать, чтобы жители Иерусалима покрывали или субсидировали этот огромный долг», - говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба мэрии.
Баркат пояснил, что речь идет о коммерческих зданиях: гостиницах, коммерческих строениях и служебных помещениях, которые не освобождаются от муниципальных налогов «вне зависимости от того, кто является их собственником», передает ТАСС.
«В Иерусалиме все равны перед законом - христиане, мусульмане и евреи. Храм Гроба Господня, как и все остальные церкви, синагоги и мечети Иерусалима, освобождается от муниципальных налогов, в этом отношении нет никаких изменений», - указал мэр.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что впервые за многие годы сегодня храм Гроба Господня закрылся с полудня до часу дня. Лидеры христианских общин пообещали, что затем последует более длительная забастовка в знак протеста против решения израильских властей обложить церкви налогами.
В воскресенье главы трех иерусалимских церквей - Православный Патриарх, католический францисканский Хранитель Святой Земли и армянский патриарх - сделали совместное заявление, в котором осудили шаги израильских властей.