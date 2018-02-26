В Чехии задержали лидера сирийских курдов
Бывший сопредседатель сирийской курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим задержан в Праге в ночь на воскресенье. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в провинции Шанлыурфа. Он также выразил надежду, что Чехия передаст лидера курдов турецким властям.
Как сообщила представитель министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова, ведомство готово к переговорам с турецкими коллегами о выдаче Салиха Муслима.
«Пока этот вопрос решается полицией, а также минюстом, поскольку на задержанного был выдан международный ордер на арест. Возможно, переговоры пройдут также по линии дипведомств», — цитирует ее слова РИА Новости.
Известно, что 67-летний Муслим был задержан на основании выданного «Интерполом» по запросу Турции ордера на арест и сейчас содержится в камере предварительного заключения. Прага уведомила Анкару о его аресте по официальным каналам.
«Демократический союз» является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Турция считает ее ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.