В Чехии задержали лидера сирийских курдов

СЕГОДНЯ 06:12 2018-02-26T12:31:13+03:00

Прага готова вести с Анкарой переговоры о его выдаче

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Бывший сопредседатель сирийской курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим задержан в Праге в ночь на воскресенье. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в провинции Шанлыурфа. Он также выразил надежду, что Чехия передаст лидера курдов турецким властям.

Как сообщила представитель министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова, ведомство готово к переговорам с турецкими коллегами о выдаче Салиха Муслима.

«Пока этот вопрос решается полицией, а также минюстом, поскольку на задержанного был выдан международный ордер на арест. Возможно, переговоры пройдут также по линии дипведомств», — цитирует ее слова РИА Новости.

Известно, что 67-летний Муслим был задержан на основании выданного «Интерполом» по запросу Турции ордера на арест и сейчас содержится в камере предварительного заключения. Прага уведомила Анкару о его аресте по официальным каналам.

«Демократический союз» является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Турция считает ее ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.