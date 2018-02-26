Норвежская лыжница Бьорген еще не приняла решение о завершении карьеры

СЕГОДНЯ 06:49 2018-02-26T06:54:56+03:00

Спортсменка может принять участие в чемпионате мира в следующем году

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Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген пока еще не решила, уйдет ли она из спорта в следующем сезоне. Об этом она сама рассказала Норвежскому телеграфному бюро.

Возможно спортсменка примет участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта 2019 года. По словам главного тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Видара Лёфсхуса, данный вопрос пока не решен.

Бьорген надеется завершить сезон-2017/18. Последний этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Швеции в конце марта. В следующем году лыжнице исполнится 38 лет. Она признавалсь ранее, что хотела бы завершить карьеру в Зефельде, где она сможет выступать с давней подругой Терезой Йохауг, которая была дисквалифицирована на 18 месяцев, передает ТАСС.

Бьорген - восьмикратная олимпийская чемпионка, обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов, 18-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории этих соревнований), многократная чемпионка Норвегии. Четырёхкратная обладательница Кубка мира.