Трамп хочет назначить главой авиауправления США своего личного пилота
Главой Федерального авиационного управления (ФАУ) США может быть назначен Джон Данкин, являющийся личным пилотом президента Дональда Трампа. Об этом стало известно из источника в администрации Соединенных Штатов.
По данным информационного портала Axios, Белый дом рекомендовал включить Данкина в список кандидатов на этот пост.
«Он попал в список потому, что является пилотом президента, но если он получит эту работу, то это произойдет не потому, что он - пилот президента», - заверил представитель американского правительства.
Издание отмечает, что Данкин отвечал за безопасность всех самолетов, которые использовались Трампом во время президентской кампании, в том числе за перелеты в 203 города в 43 штатах в течение 21 месяца.
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