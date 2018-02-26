Трамп хочет назначить главой авиауправления США своего личного пилота

СЕГОДНЯ 06:57 2018-02-26T06:57:26+03:00

Джон Данкин отвечал за безопасность всех самолетов республиканца во время избирательной кампании

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Главой Федерального авиационного управления (ФАУ) США может быть назначен Джон Данкин, являющийся личным пилотом президента Дональда Трампа. Об этом стало известно из источника в администрации Соединенных Штатов.

По данным информационного портала Axios, Белый дом рекомендовал включить Данкина в список кандидатов на этот пост.

«Он попал в список потому, что является пилотом президента, но если он получит эту работу, то это произойдет не потому, что он - пилот президента», - заверил представитель американского правительства.

Издание отмечает, что Данкин отвечал за безопасность всех самолетов, которые использовались Трампом во время президентской кампании, в том числе за перелеты в 203 города в 43 штатах в течение 21 месяца.