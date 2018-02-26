В Караганде ребенок из России умер после визита к стоматологу

СЕГОДНЯ 07:15 2018-02-26T10:37:35+03:00

В Караганде мальчик из РФ умер из-за укола анестезии в стоматологии Фото: Евгения ГУСЕВА

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Двухлетний ребенок из России умер в Казахстане после лечения зубов в одной из стоматологических клиник в Караганде. У него произошел анафилактический шок от обезболивающего препарата.

Родители привели малыша к стоматологу для лечения от кариеса восьми зубов. После введения анестетика у ребенка остановилось сердце. Врачи клиники пытались его реанимировать самостоятельно. Ребенку ввели адреналин и вызвали "скорую помощь", сообщает портал ekaraganda.kz.

Издание пишет, что мать мальчика предупредила врачей, что у него была аллергия на некоторые продукты. Однако врачи не стали делать пробу на реакцию на препарат. В реанимации выяснилось, что на фоне остановки сердца у ребенка начался отек легких и мозга. Вскоре мозг перестал функционировать.

Скончавшийся мальчик из российской семьи. В Казахстан его родители приехали из Омска на службу по контракту. Они уже подали заявление в полицию.

Сайт kp.ru рассказывал, что в июне прошлого года в кресле стоматолога скончался заслуженный артист России и балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. 56-летнему мужчине под общим наркозом должны были удалить зуб и установить имплантаты.