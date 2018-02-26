WADA поддержало решение МОК относительно восстановления членства ОКР

СЕГОДНЯ 07:29 2018-02-26T07:29:27+03:00

WADA пообещало автоматически восстановить членство ОКР в МОК при отсутствии положительных допинг-проб у наших спортсменов Фото: REUTERS

В агентстве пообещали, отменить отстранение комитета после проверки всех допинг-проб ОИ-2018

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило согласие с решением исполкома Международного олимпийского комитета относительно статуса Олимпийского комитета России. В организации подчеркнули, что ОКР будет восстановлен в правах в том случае, если среди допинг-проб с Игр 2018 года не окажется положительных.

"WADA согласно с решением МОК не восстанавливать ОКР к церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане. WADA отмечает, что при условии соблюдения решений исполкома МОК от 5 декабря прошлого года отстранение ОКР будет снято сразу после того, как DFSU подтвердит, что в составе российской делегации более не было выявлено случаев нарушения антидопинговых правил", - говорится в заявлении пресс-службы агентства.

В WADA также уточнили, что Российское антидопинговое агентство пока не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 25 февраля, в день закрытия Олимпиады в Южной Кореи, исполком МОК решил не восстанавливать членство ОКР из-за двух инцидентов с допингом во время Игр.

Напомним, российский комитет был временно исключен из международного 5 декабря прошлого года из-за серии допинг-скандалов после Олимпиады в Сочи.