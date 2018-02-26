Израильский истребитель F-16 был сбит в Сирии из-за ошибки пилотов

СЕГОДНЯ 07:50 2018-02-26T07:50:37+03:00

Истребитель был сбит сирийскими ПВО 10 февраля этого года Фото: REUTERS

В армии еврейского государства подчеркнули, что решение летчиков катапультироваться было правильным

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Израильский истребитель F-16 был сбит ПВО Сирии из-за "профессиональной ошибки экипажа". Такое заявление сделали в пресс-службе армии еврейского государства после получения результатов расследования инцидента.

"При напряженном выборе между успешным выполнением задачи и обеспечением собственного выживания профессиональный экипаж допустил ошибку, не защищая себя по мере необходимости", - говорится в коммюнике.

При этом, по словам экспертов, хотя действия пилотов не соответствовали порядку приоритетов при ракетной угрозе, решение военнослужащих катапультироваться из подбитого истребителя было правильным.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 10 февраля Израиль сообщил о том, что прилетевший с территории Сирии иранский дрон якобы сбил его военный вертолет. Ответом на такие действия стали удары по иранским объектам в республике. В результате сирийские ПВО выпустили несколько ракет по истребителю F-16 - пилоты смогли катапультироваться. Один из них получил тяжелые травмы, второй - легкие.