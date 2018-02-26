2018-02-26T08:17:00+03:00
В мире

Дуда считает, что Польша и Украина нуждаются друг в друге

По мнению президента республики, только так оба государства могут быть сильными и безопасными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его граждане хотят установления хороших отношений с жителями соседней Украины, поэтому оба государства нуждаются друг в друге. Такое мнение политик высказал во время траурных мероприятий в Гуте Пеняцкой в Львовской области, где в 1944 году произошло массовое убийство и сожжение поляков и евреев.

"Мы, поляки, хотим хороших отношений с украинцами. Мы считаем, что наши страны нуждаются друг в друге для того, чтобы быть сильными и безопасными. И поэтому нам необходима эта память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года – чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось, и чтобы наши отношения основывались на прочных основах и взаимном доверии", - передает слова польского лидера его пресс-служба.

Дуда напомнил, что 73 года назад украинские солдаты, националисты и полицейские Третьего рейха уничтожили здесь около тысячи человек, поэтому сейчас остается лишь хранить память о погибших, а также опираться на прочный фундамент истины, а не лжи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Варшаве серьезно встревожены и возмущены поддержкой националистов на Украине.

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