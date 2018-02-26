2018-02-26T08:21:07+03:00
Наука

Российский научный фонд в 2018 году выделит 22 млрд рублей в виде грантов

В России стали больше финансировать проекты в области биологии, сельского хозяйства и медицины
Юлия ДИВЕЕВА
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В России увеличат финансирование научных проектовВ России увеличат финансирование научных проектовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский научный фонд (РНФ) в 2018 году выделит 22 миллиарда рублей в виде грантов. Об этом сообщил генеральный директор фонда Александр Хлунов.

По его словам, сейчас из РНФ финансируются 2,5 тысячи научных проектов. На них выделяется более 16 миллиардов рублей, а в текущем году сумма будет увеличена до 22 миллиардов рублей.

«Ожидания ученых мы не обманули: гранты не секвестировали, финансирование доводим вовремя и в адекватные, по сравнению с другими операторами, сроки. По оценке западных коллег, мы занимаем одну из ключевых позиций по поддержке проектов, которые дают наиболее качественные результаты», - заявил Хлунов в интервью газете «Известия».

Традиционно фонд поддерживает проекты в таких отраслях, как физика элементарных частиц и высоких энергий. Однако в последнее время стало больше внимания уделяться наукам о жизни. Среди финансируемых РНФ более 25% - это проекты в области биологии, сельского хозяйства, и фундаментальной медицины.

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