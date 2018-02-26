Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии дифтерии в Йемене

СЕГОДНЯ 08:32 2018-02-26T08:32:57+03:00

Минздрав Йемена и ВОЗ принимают меры по борьбе с эпидемией Фото: REUTERS

С начала августа 2017 года в стране зарегистрировано более 930 случаев заболеваний

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила россиян об эпидемии дифтерии в Йемене.

По данным Министерства здравоохранения республики, всего с начала августа 2017 года по 20 февраля в стране было зафиксировано более 930 случаев заболеваний, из них 62 эпизода привели к смерти. Сильнее всего пострадали регионы Ибб и Ходейда, в одноименном городе которого расположен порт.

Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, в настоящий момент йеменский Минздрав совместно с Всемирной организацией здравоохранения принимает все необходимые меры для ликвидации эпидемии острого инфекционного заболевания.

Российское ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Между тем, напомним, что заразиться дифтерией можно как от больного человека, так и от носителя возбудителя. Инфекция передается не только воздушно-капельным, но и воздушно-пылевым путями.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Роспотребнадзор также предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США.