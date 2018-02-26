WP: сборная США не оправдала надежд американцев на Олимпиаде-2018

СЕГОДНЯ 09:12 2018-02-26T12:40:01+03:00

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Американские болельщики заявили, что в этот раз сборная США, которая стала самой многочисленной в истории зимних Олимпийских игр, не оправдала их надежд. Такое мнение было опубликовано в газете The Washington Post.

Как оказалось, результат этой Олимпиады в 23 медали стал самым низким для Соединенных Штатов с 1998 года, когда американские спортсмены привезли домой лишь 13 наград.

"Девять из полученных наград - золотые, но столько же они завоевывали на каждой из трех последних Олимпиад. <...> Сборная не показала больших успехов в так называемых традиционных зимних дисциплинах. Например, американские фигуристки-одиночницы показали худший результат со времен Второй мировой войны, заняв девятое, 10-е и 11-е места", - говорится в статье WP.

Ссылаясь на данные агентства Associated Press, газета сообщает, что, по прогнозам Олимпийского комитета США, американцы должны были завоевать как минимум 25 медалей, а при наилучшем раскладе - и все 59, однако результат оказался даже ниже полученного в Сочи.

Напомним, что в тройку лидеров Олимпиады в Пхенчхане по количеству наград вошли Норвегия (39), Германия (31) и Канада (29). Россия в этот раз завоевала 17 медалей, две из которых золотые.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что одну из высших наград для нашей команды завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова, а вторую "выбили" хоккеисты, одолевшие немцев со счетом 4:3.