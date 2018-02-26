2018-02-26T12:40:01+03:00
Спорт

WP: сборная США не оправдала надежд американцев на Олимпиаде-2018

Самая многочисленная команда в истории зимних Игр привезла домой всего 23 медали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Эксперты пророчили американцам по меньшей мере 25 медалейЭксперты пророчили американцам по меньшей мере 25 медалейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские болельщики заявили, что в этот раз сборная США, которая стала самой многочисленной в истории зимних Олимпийских игр, не оправдала их надежд. Такое мнение было опубликовано в газете The Washington Post.

Как оказалось, результат этой Олимпиады в 23 медали стал самым низким для Соединенных Штатов с 1998 года, когда американские спортсмены привезли домой лишь 13 наград.

"Девять из полученных наград - золотые, но столько же они завоевывали на каждой из трех последних Олимпиад. <...> Сборная не показала больших успехов в так называемых традиционных зимних дисциплинах. Например, американские фигуристки-одиночницы показали худший результат со времен Второй мировой войны, заняв девятое, 10-е и 11-е места", - говорится в статье WP.

Ссылаясь на данные агентства Associated Press, газета сообщает, что, по прогнозам Олимпийского комитета США, американцы должны были завоевать как минимум 25 медалей, а при наилучшем раскладе - и все 59, однако результат оказался даже ниже полученного в Сочи.

Напомним, что в тройку лидеров Олимпиады в Пхенчхане по количеству наград вошли Норвегия (39), Германия (31) и Канада (29). Россия в этот раз завоевала 17 медалей, две из которых золотые.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что одну из высших наград для нашей команды завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова, а вторую "выбили" хоккеисты, одолевшие немцев со счетом 4:3.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: В Москве крайне обеспокоены ситуацией в сирийской Восточной Гуте
Полиция Алма-Аты закрыла уголовное дело в отношении жены Аршавина
В Госдуме прокомментировали заявление Тарпищева о восстановлении статуса ОКР на этой неделе
Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"
В Индии молодожены подорвались на бомбе из свадебного подарка
Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на решение о регистрации Путина
Фристайлист из США не дал съесть 90 собак в Пхенчхане
Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
Песков: выступление россиян на Олимпиаде можно считать успешным
Турция ввела спецназ в сирийский Африн
В Канаде экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали около 40 человек
Во всех поликлиниках Москвы появились кабинеты врачей общей практики
Бывшая компания Вайнштейна подаст заявление о банкротстве
Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций
В МИД рассказали, как наркотики оказались в посольстве РФ в Аргентине
МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна РФ на ОИ-2018
Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”