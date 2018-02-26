2018-02-26T09:29:26+03:00
Экономика

Китай снял запрет ввоз российской пшеницы из шести регионов

Главное государственное управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР отменило карантинное требование от 2016 года
Екатерина БОЛГОВА
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Китай разрешил ввоз пшеницы из шести регионов РоссииКитай разрешил ввоз пшеницы из шести регионов РоссииФото: Влад КОМЯКОВ
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Китай отменил запрет на ввоз российской пшеницы из шести регионов. Главное государственное управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (GAQSIQ) заявило о снятии карантинного требование от 2016 года.

"Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая", — сообщается в постановлении ведомства, опубликованном на сайте.

Разрешено ввозить пшеницу из Красноярского и Алтайского краев, а также из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей.

"В этих перечисленных шести регионах не обнаружено мокрой головни и карликовой головни пшеницы", — отмечает китайское ведомство.

Как сообщал сайт kp.ru, Россельхознадзор ранее ввел запрет на ввоз молока и сливок из Белоруссии из-за несоответствия продуктов требованиям безопасности. Запрет будет действовать до окончания переговоров с представителями соответствующих ведомств Белоруссии.

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