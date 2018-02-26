Студенты и преподаватели медуниверситета в Киеве объявили бессрочную забастовку
В понедельник, 26 февраля, студенты и преподаватели Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве объявили бессрочную забастовку.
"Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца", - говорится в сообщении вуза в Facebook.
Отмечается, что учебный и научный процесс в университете полностью останавливается на неопределенный срок, "все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты".
В забастовочный комитет включены представители студенческого парламента и других студенческих объединений, а также деканы и проректоры, профсоюзный комитет.
Участники забастовки призывают президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной рады и главу правительства вмешаться в ситуацию, "создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава", а на время разбирательства "отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей".