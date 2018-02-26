В Совете Федерации прокомментировали слова Рогозина о вечных санкциях
Полной или частичной отмены экономических санкций США в обозримом будущем ждать не стоит. Такое мнение выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя недавние слова вице-премьера о санкциях «навсегда».
«Никогда не надеялись на изменение политики сдерживания в отношении России. В обозримом будущем я, допустим, не вижу причин, по которым США будут в принципе менять отношение к России как к своему сопернику», - рассказал Климов RT.
Сенатор пояснил, что настрой США в отношении России четко прописан в принятом в августе 2017 года законе. В тексте документа присутствует формулировка against the Russian Federation, что означает «против Российской Федерации». По мнению Климова, это касается не только Кремля или какой-то политической группы.
Кроме того, Климов отметил особенности процесса принятия санкционных решений. Ограничения вводили в США практически единогласно. Чтобы их отменить, необходимо такое же большинство в парламенте, говорит Климов.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что антироссийские санкции Запада останутся навсегда. Их отмена, по словам Рогозина, возможна только при ослаблении России.