Из квартиры безработной москвички были украдены 16,6 млн рублей
Неизвестный злоумышленник похитил почти 17 млн рублей из квартиры безработной жительницы Москвы. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Кировоградской. О случившемся в правоохранительные органы сообщила сама пострадавшая.
"Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22 по 25 февраля неизвестный путем взлома замка входной двери проник в квартиру, где, взломав сейф, совершил кражу 10 млн рублей, 100 тысяч долларов и ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Между тем, материальный ущерб составил примерно 16,6 млн рублей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.
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