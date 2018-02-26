2018-02-26T10:59:23+03:00
Происшествия

Из квартиры безработной москвички были украдены 16,6 млн рублей

Неизвестный проник в жилище, взломал сейф и похитил всю наличку, а также украшения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Злоумышленник взломал сейф и забрал все его содержимоеЗлоумышленник взломал сейф и забрал все его содержимоеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Неизвестный злоумышленник похитил почти 17 млн рублей из квартиры безработной жительницы Москвы. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Кировоградской. О случившемся в правоохранительные органы сообщила сама пострадавшая.

"Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22 по 25 февраля неизвестный путем взлома замка входной двери проник в квартиру, где, взломав сейф, совершил кражу 10 млн рублей, 100 тысяч долларов и ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Между тем, материальный ущерб составил примерно 16,6 млн рублей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года у 63-летнего москвича украли меч короля Артура - Экскалибур.

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