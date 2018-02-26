Путин поздравил с юбилеем писателя Проханова

СЕГОДНЯ 11:26 2018-02-26T11:26:20+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем писателя и публициста Александра Проханова.

"Вы прошли большой профессиональный путь, нашли свое призвание в публицистике, активной общественной, литературной и журналистской деятельности. Всегда сохраняли приверженность своим гражданским принципам и идеалам", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля в понедельник, 26 февраля.

Глава государства пожелал Проханову доброго здоровья и воплощения всех намеченных планов.

Российский писатель, журналист и сценарист Александр Проханов является автором романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Господин Гексоген", "Теплоход "Иосиф Бродский". С 1990 по 1993 год занимал должность главного редактора газеты "День", а с 1993 года возглавляет редакцию газеты "Завтра".