2018-02-26T11:26:20+03:00
Политика

Путин поздравил с юбилеем писателя Проханова

Публицисту и общественному деятелю исполнилось 80 лет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Писатель Александр ПрохановПисатель Александр ПрохановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем писателя и публициста Александра Проханова.

"Вы прошли большой профессиональный путь, нашли свое призвание в публицистике, активной общественной, литературной и журналистской деятельности. Всегда сохраняли приверженность своим гражданским принципам и идеалам", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля в понедельник, 26 февраля.

Глава государства пожелал Проханову доброго здоровья и воплощения всех намеченных планов.

Российский писатель, журналист и сценарист Александр Проханов является автором романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Господин Гексоген", "Теплоход "Иосиф Бродский". С 1990 по 1993 год занимал должность главного редактора газеты "День", а с 1993 года возглавляет редакцию газеты "Завтра".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: В Москве крайне обеспокоены ситуацией в сирийской Восточной Гуте
Полиция Алма-Аты закрыла уголовное дело в отношении жены Аршавина
В Госдуме прокомментировали заявление Тарпищева о восстановлении статуса ОКР на этой неделе
Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"
В Индии молодожены подорвались на бомбе из свадебного подарка
Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на решение о регистрации Путина
Фристайлист из США не дал съесть 90 собак в Пхенчхане
Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
Песков: выступление россиян на Олимпиаде можно считать успешным
Турция ввела спецназ в сирийский Африн
В Канаде экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали около 40 человек
Во всех поликлиниках Москвы появились кабинеты врачей общей практики
Бывшая компания Вайнштейна подаст заявление о банкротстве
Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций
В МИД рассказали, как наркотики оказались в посольстве РФ в Аргентине
МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна РФ на ОИ-2018
Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”