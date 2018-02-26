2018-02-26T12:15:47+03:00
Спорт

Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”

Прием мельдония не дает спортсмену заметного преимущества, считает глава Международной федерации лыжного спорта
Алексей КАРЕЛИН
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WADA пообещало автоматически восстановить членство ОКР в МОК при отсутствии положительных допинг-проб у наших спортсменовWADA пообещало автоматически восстановить членство ОКР в МОК при отсутствии положительных допинг-проб у наших спортсменовФото: REUTERS
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Прием мельдония не дает заметных преимуществ спортсменам. Об этом заявил один из 14 членов исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

«Мельдоний - это как аспирин, который вы держите дома», - цитирует Каспера Eurosport.

Ранее создатель мельдония Иварс Кальвинш заявил, что препарат не является допингом. Какой-либо эффект проявляется только после четырех дней непрерывного приема, а то и вовсе через 10 дней. Более того, вещество можно обнаружить в организме даже спустя полгода после употребления. Российский фигурист Евгений Плющенко назвал мельдоний спортивной аскорбинкой.

Как сообщал сайт kp.ru, мельдоний попал в список запрещенных на Олимпиаде препаратов 1 января 2016 года. Масштабное исследование воздействия мельдония было опубликовано 3 февраля 2015 года. Немецкие ученые посчитали действие мельдония похожим на эффект от запрещенного с 2014 года триметазидина.

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