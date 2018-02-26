Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”
Прием мельдония не дает заметных преимуществ спортсменам. Об этом заявил один из 14 членов исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
«Мельдоний - это как аспирин, который вы держите дома», - цитирует Каспера Eurosport.
Ранее создатель мельдония Иварс Кальвинш заявил, что препарат не является допингом. Какой-либо эффект проявляется только после четырех дней непрерывного приема, а то и вовсе через 10 дней. Более того, вещество можно обнаружить в организме даже спустя полгода после употребления. Российский фигурист Евгений Плющенко назвал мельдоний спортивной аскорбинкой.
Как сообщал сайт kp.ru, мельдоний попал в список запрещенных на Олимпиаде препаратов 1 января 2016 года. Масштабное исследование воздействия мельдония было опубликовано 3 февраля 2015 года. Немецкие ученые посчитали действие мельдония похожим на эффект от запрещенного с 2014 года триметазидина.
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