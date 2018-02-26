2018-02-26T11:47:37+03:00
Наука

Ученые выявили наиболее склонных к ожирению людей

Чаще всего с лишним весом приходится бороться поколению миллениалов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Чаще всего от лишнего веса страдают представители поколения YЧаще всего от лишнего веса страдают представители поколения YФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Исследователи из Великобритании назвали наиболее склонную к ожирению группу людей. По мнению специалистов, чаще всего лишний вес набирают люди, рожденные в период с начала 1980‐х и по середину 1990‐х годов, так называемое поколение Y.

Результаты работы ученых показали, что свыше 70% принадлежащих к «поколению миллениума» подвержены набору лишнего веса в возрасте от 35 до 44 лет. К примеру, из тех, кто был рожден в период с 1945 по 1955 годы с аналогичными проблемами в этом возрасте сталкиваются лишь пять человек из десяти, передает телеканал «360».

Более того, ученые отмечают, что миллиниалы страдают от ожирения больше все прочих поколений «с момента начала текущего учета». При этом исследователи признают, что многие представители этого поколения следуют трендам здорового питания, хотя это не означает, что поколение способно питаться сбалансировано. Чаще всего, миллениалы не уделяют должного внимания овощам, фруктам и «другой волокнистой пище», передает ФАН.

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