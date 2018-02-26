Посольство РФ считает предвзятыми слова Науэрт об астанинском процессе

СЕГОДНЯ 11:49 2018-02-26T11:49:59+03:00

В диппредставительстве подчеркнули, что Россия никогда не критиковала женевский процесс, даже несмотря на отсутствие успехов Фото: REUTERS

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Посольство России в США считает, что американцам не стоит говорить о "провале" астанинского процесса по Сирии, учитывая отсутствие значимых успехов в переговорах в Женеве.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт раскритиковала мирный диалог в казахской столице, а созданную в его рамках зону деэскалации Восточная Гута назвала простым "фарсом".

"Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумение. Никому и в голову не придет говорить о "провале Женевы", несмотря на то, что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства РФ.

Пресс-служба диппредставительства выразила надежду на то, что такие заявления не свидетельствуют о намерении американцев прекратить контртеррористические операции в пригороде Дамаска. А ведь такой вариант возможен, учитывая, что все чаще источником сведений для США становятся затесавшиеся в ряды боевиков "Белые каски".

"Призываем американских партнеров тщательнее проверять передаваемую им информацию, сопоставлять ее с реальной обстановкой в САР и учитывать неустанные усилия России, Турции и Ирана по замирению сирийцев на площадке Астаны", - подчеркнули в посольстве.