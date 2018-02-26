2018-02-26T11:53:41+03:00
Политика

Рябков заявил, что Россия крайне встревожена угрозами применения силы против Сирии

По словам замглавы МИД РФ, все демонстрировавшие "повышенную озабоченность" гуманитарной ситуацией в Сирии должны следовать решениям СБ ООН
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россия очень встревожена угрозами применения силы против Сирии со стороны некоторых государств, так как это не соответствует резолюции СБ ООН 2401. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Для нас крайне тревожными выглядят сообщения о том, что на фоне общего усиления риторики против Дамаска и антироссийской риторики в Вашингтоне вновь слышатся угрозы применения силы, противоправной, незаконной», - сказал Рябков.

Он отметил, что США должны следовать резолюции СБ ООН 2401 без исключений, так как другие действия будут означать нарушение этого документа.

"Для нас в контексте резолюции СБ ООН 2401 важно, прежде всего, то, что в документе содержится призыв к сирийским сторонам интенсивным образом заниматься нахождением необходимых решений", - добавил замминистра, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401, содержащую требование прекратить боевые действия в Сирии по меньшей мере на 30 дней.

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