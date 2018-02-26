Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций
США всегда будет оказывать политическое или экономическое давление, но это вовсе не исключает снятие с России санкций. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что экономические санкции против России будут действовать всегда.
«Для США и ряда других стран Запада экономическое или политическое давление - это стандартный инструмент политики. В этом смысле санкции будут всегда. Есть еще дипломатическое давление, через международные структуры, силовое и военное. Но это не значит, что такие проблемы будут существовать всегда: санкции - это элемент политики конкретных людей, которые возглавляют эти институты», - рассказал RT Рогулев.
Эксперт отметил, что во времена Советского Союза США постоянно прибегали к той или иной форме давления. Его надо пытаться снижать путем дипломатических переговоров или иных внешнеполитических инструментов.
Ранее на эту же тему высказался сенатор Андрей Климов. По его мнению, в обозримом будущем снятия или ослабления санкций ждать не стоит, передает сайт kp.ru.