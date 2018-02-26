2018-02-26T12:42:19+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций

США всегда будут давить на Россию, но это не означает вечность ограничительных мер
Алексей КАРЕЛИН
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что США никогда не снимет санкции против РФ.Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что США никогда не снимет санкции против РФ.Фото: Влад КОМЯКОВ
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США всегда будет оказывать политическое или экономическое давление, но это вовсе не исключает снятие с России санкций. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что экономические санкции против России будут действовать всегда.

«Для США и ряда других стран Запада экономическое или политическое давление - это стандартный инструмент политики. В этом смысле санкции будут всегда. Есть еще дипломатическое давление, через международные структуры, силовое и военное. Но это не значит, что такие проблемы будут существовать всегда: санкции - это элемент политики конкретных людей, которые возглавляют эти институты», - рассказал RT Рогулев.

Эксперт отметил, что во времена Советского Союза США постоянно прибегали к той или иной форме давления. Его надо пытаться снижать путем дипломатических переговоров или иных внешнеполитических инструментов.

Ранее на эту же тему высказался сенатор Андрей Климов. По его мнению, в обозримом будущем снятия или ослабления санкций ждать не стоит, передает сайт kp.ru.

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