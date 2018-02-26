Бывшая компания Вайнштейна подаст заявление о банкротстве

СЕГОДНЯ 12:52 2018-02-26T12:52:45+03:00

Переговоры о продаже компании с группой инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит провалились

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Бывшая компания продюсера Харви Ванштейна Weinstein Company (TWC) планирует подать заявление о банкротстве. Ранее не увенчались успехом переговоры о продаже компании с группой инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит.

В Weinstein Company сообщили, что уже в ближайшие дни будет подано заявление о банкротстве. Там отметили, что у правления не осталось других вариантов, хотя такая мера отрицательно скажется на многих заинтересованных лицах, пишет газета New York Times со ссылкой на заявление.

В конце прошлого года стало известно о планах продать Weinstein Company. По данным на 22 декабря было получено около 20 предложений, среди которых было также от предпринимательницы Марии Контрерас-Свит. Она заведовала управлением по делам малого бизнеса в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Как сообщал сайт kp.ru, осенью 2017 года начался скандал в Голливуде, связанных с обвинением знаменитого продюсера Харви Ванштейна в домогательствах. Сегодня уже несколько десятков женщин - актрисы, манекенщицы, сценаристы и костюмеры — обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях.