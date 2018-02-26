Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 13:19 2018-02-26T13:19:41+03:00

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Европейский союз расширил санкции против Северной Кореи. Соответствующее сообщение опубликовал Совет ЕС 26 февраля.

«Совет усилил ограничительные меры против КНДР в соответствии с резолюцией № 2397 Совета Безопасности ООН», - говорится в пресс-релизе.

ЕС принял резолюцию в 2017 году. Согласно документу, 16 октября ввели полный запрет на ввоз нефти, а 8 января 2018 года СБ ООН расширил санкции. 22 января в санкционный список ЕС добавили еще 17 человек. Сейчас он включает 55 физических и 9 юридических лиц, тогда как в перечень ООН входят 79 человек и 54 компании, сообщает Совет ЕС.

Санкции против КНДР подразумевают запрет на ввоз в страну нефтепродуктов и сырой нефти, продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, различные металлы, древесины. Также ЕС обязал все страны высылать рабочих КНДР на Родину в течение 24 месяцев с учетом применимого национального и международного права.

Ограничительные меры ЕС принял в ответ на испытания Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет. Как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля США тоже ввели новые санкции против КНДР. Ограничения коснулись 56 судов судоходных компаний и торговых партнеров КНДР.