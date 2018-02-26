2018-02-26T13:17:59+03:00
Спорт

Песков: выступление россиян на Олимпиаде можно считать успешным

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал итоги Олимпийских игр в Пхенчхане
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане можно назвать успешным.

Напомним, накануне, 25 февраля, завершилась зимняя Олимпиада в Южной Корее. Сборная России завоевала 17 медалей: две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Последней для России на этих Играх стала победа хоккейной сборной в финальном матче против сборной Германии. Победную шайбу забил Кирилл Капризов уже в дополнительное время, итоговый счет — 4:3.

«Для российского спорта главным показателем на Олимпиаде считается количество завоеванных медалей. С точки зрения полученных медалей, выступление российских олимпийцев можно считать успешным», - сказал Песков журналистам в понедельник, 26 февраля, передает спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

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