Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"

СЕГОДНЯ 14:04 2018-02-26T14:14:34+03:00

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Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает неудивительным, что издание, подобное NY Post, опускается до такой низости, как выставлять блестящую победу российских хоккеистов на ОИ-2018 над командой ФРГ в невыгодном свете. Пытаясь таким образом умалять заслуги отечественных спортсменов.

«Здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США. Эта выходка написана под диктовку тех, кто «провернул» всю подлость против Олимпиады, против всех наших спортсменов, против России, и впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата», - приводит слова парламентария ее официальный сайт.

Зампред Госдумы уверена, «у простых американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение».

Российская хоккейная дружина в финале турнира на Олимпиаде обыграла сборную Германии со счетом 4:3. Матч оказался на редкость «валидольным». Сборной России удалось вырвать победу у неуступчивых немцев только в овертайме. Таким образом, впервые в своей истории наша страна удостоилась золотых олимпийских наград в хоккейном турнире.

Как сообщалось ранее, по итогам матча на сайте New York Post был опубликован материал с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold), где американские журналисты старались всячески принизить победу российских спортсменов.