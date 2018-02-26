Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает неудивительным, что издание, подобное NY Post, опускается до такой низости, как выставлять блестящую победу российских хоккеистов на ОИ-2018 над командой ФРГ в невыгодном свете. Пытаясь таким образом умалять заслуги отечественных спортсменов.
«Здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США. Эта выходка написана под диктовку тех, кто «провернул» всю подлость против Олимпиады, против всех наших спортсменов, против России, и впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата», - приводит слова парламентария ее официальный сайт.
Зампред Госдумы уверена, «у простых американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение».
Российская хоккейная дружина в финале турнира на Олимпиаде обыграла сборную Германии со счетом 4:3. Матч оказался на редкость «валидольным». Сборной России удалось вырвать победу у неуступчивых немцев только в овертайме. Таким образом, впервые в своей истории наша страна удостоилась золотых олимпийских наград в хоккейном турнире.
Как сообщалось ранее, по итогам матча на сайте New York Post был опубликован материал с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold), где американские журналисты старались всячески принизить победу российских спортсменов.