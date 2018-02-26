2018-02-26T14:14:34+03:00
Спорт

Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"

Зампред ГД высказала свое отвращение к влиятельному американскому изданию
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает неудивительным, что издание, подобное NY Post, опускается до такой низости, как выставлять блестящую победу российских хоккеистов на ОИ-2018 над командой ФРГ в невыгодном свете. Пытаясь таким образом умалять заслуги отечественных спортсменов.

«Здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США. Эта выходка написана под диктовку тех, кто «провернул» всю подлость против Олимпиады, против всех наших спортсменов, против России, и впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата», - приводит слова парламентария ее официальный сайт.

Зампред Госдумы уверена, «у простых американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение».

Российская хоккейная дружина в финале турнира на Олимпиаде обыграла сборную Германии со счетом 4:3. Матч оказался на редкость «валидольным». Сборной России удалось вырвать победу у неуступчивых немцев только в овертайме. Таким образом, впервые в своей истории наша страна удостоилась золотых олимпийских наград в хоккейном турнире.

Как сообщалось ранее, по итогам матча на сайте New York Post был опубликован материал с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold), где американские журналисты старались всячески принизить победу российских спортсменов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: В Москве крайне обеспокоены ситуацией в сирийской Восточной Гуте
Полиция Алма-Аты закрыла уголовное дело в отношении жены Аршавина
В Госдуме прокомментировали заявление Тарпищева о восстановлении статуса ОКР на этой неделе
В Индии молодожены подорвались на бомбе из свадебного подарка
Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на решение о регистрации Путина
Фристайлист из США не дал съесть 90 собак в Пхенчхане
Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
Песков: выступление россиян на Олимпиаде можно считать успешным
Турция ввела спецназ в сирийский Африн
В Канаде экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали около 40 человек
Во всех поликлиниках Москвы появились кабинеты врачей общей практики
Бывшая компания Вайнштейна подаст заявление о банкротстве
Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций
В МИД рассказали, как наркотики оказались в посольстве РФ в Аргентине
МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна РФ на ОИ-2018
Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”